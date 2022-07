Ricardo Soares: «Estou muito satisfeito com o desempenho dos jogadores»

Ricardo Soares estreou-se este sábado no banco de suplentes do Al Ahly. No seu primeiro jogo como treinador do clube africano, o técnico natural de Felgueiras alcançou a sua primeira vitória naquele continente e também a sua primeira final ao serviço do Al Ahly, depois de bater o Petrojet por 2-0 nas meias-finais da prova.

Em declarações no final da partida, Ricardo Soares mostrou-se "muito satisfeito" com o desempenho dos jogadores, assumindo que a equipa ainda tem "um longo caminho a percorrer" em termos exibicionais e qualitativos.

"Preparar o jogo contra o Petrojet foi difícil, especialmente porque assumimos esta tarefa há apenas dois dias, mas estou muito contente com o desempenho dos jogadores e pela vontade que demonstraram em querer ganhar hoje. Ainda temos um longo caminho pela frente, tenho a certeza que o nosso desempenho irá melhorar no futuro. Agora, o meu principal objetivo é recuperar os jogadores para os compromissos que vamos ter pela frente", disse, em palavras citadas pelo site oficial do Al Ahly.