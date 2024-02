E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Soares renovou com o Beijing Guoan, da China, por mais um ano, até dezembro de 2025."É uma honra continuar nesta grande equipa. Estou orgulhoso e motivado para encarar os desafios futuros. Juntos atingiremos novas metas e celebraremos novas vitórias", escreveu o treinador português, de 49 anos, nas redes sociais.Ricardo Soares leva 18 jogos, com 10 vitórias, à frente do clube chinês.