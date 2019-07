Ricardo Valente ruma aos Emirados Árabes Unidos

O futebolista português Ricardo Valente foi este domingo anunciado como reforço do Hatta Club, recém-pomovido à principal liga dos Emirados Árabes Unidos, após ter terminado contrato com o Marítimo em junho.O extremo, de 28 anos, formado no FC Porto e no Leixões, tem a sua primeira experiência no estrangeiro, depois de ter passado por Marítimo, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Feirense, Fafe, Aliados Lordelo e Esmoriz.Ricardo Valente chegou ao Marítimo no verão de 2017 e esteve em destaque no emblema madeirense na época 2017/18, na qual fez 42 jogos e nove golos, mas acabou por não dar seguimento na temporada seguinte (2018/19), em que jogou apenas 17 vezes, tendo apontado dois golos.O Hatta Club foi segundo classificado na segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos em 2018/19 e subiu ao primeiro escalão.