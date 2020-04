Ricky Centurión recorda morte da namorada: «Vou amar-te sempre, meu amor»

Ricky Centurión, médio argentino emprestado pelo Racing ao Vélez Sarsfield, escreveu esta quarta-feira uma mensagem arrepiante à ex-namorada Melody Pasini, que faleceu no passado domingo, vítima de uma paragem cardíaca antes de um acidente rodoviário.





Ver esta publicação no Instagram Te voy amar siempre mi amor Uma publicação partilhada por Ricardo Adrian Centurion10 (@adrianricardo1993) a 29 de Mar, 2020 às 8:53 PDT

Através da sua página do Instagram, o futebolista publicou uma foto com a antiga companheira, com a legenda: "Vou amar-te sempre, meu amor", pode ler-se.