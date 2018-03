Continuar a ler

A fortuna ajudou-o a entrar no mundo do futebol; há seis anos comprou o PAOK, que estava falido, mas antes fora presidente de outros clubes na Rússia, como o Rostov, o SKA Rostov e o Viktor Ponedelnik.Na Grécia é dono de uma grupo de comunicação, vários complexos hoteleiros, e em Salónica é considerado o homem mais poderoso da cidade.Casado, pai de dois filhos, Savvidis tem licença de porte de arma. E anda sempre com possantes guarda-costas... Foi membro da Duma (parlamento russo) e é muito próximo do presidente Vladimir Putin. Fez parte do exército do país, onde chegou a ser major.

Mais imagens da confusão na Grécia e do presidente do PAOK armado

O presidente do PAOK foi no fim-de-semana protagonista de um dos maiores escândalos do futebol grego, entrou armado em campo no jogo da sua equipa com o AEK, o que levou inclusivamente o governo do país a suspender o campeonato . Mas, afinal, quem é Ivan Savvidis? A primeira coisa que lhe podemos dizer é que é um homem rico. Muito rico...Nascido em 1959 (58 anos) na república soviética da Geórgia, Savvidis é um dos multimilionários que nos últimos tempos proliferam na Rússia, dono de várias empresas ligadas ao tabaco, comércio de carnes e produtos agrícolas.