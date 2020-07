Rio Ferdinand: «Joguei a cheirar a álcool»

Rio Ferdinand abordou a má fase do Liverpool após a conquista da Premier League, apontando as razões que podem estar na base desta quebra de rendimento. Em declarações à BT Sports, a lenda do Manchester United, que conquistou por seis vezes o troféu, disse ser natural que a mente dos jogadores esteja já "noutro sítio".





"Uma vez durante um jogo o Rooney disse que eu cheirava a álcool. E eu respondi que sim, tinha saído a semana toda", confessou o ex-internacional inglês, recordando uma situação semelhante à que o Liverpool está agora a viver."A não ser que tenhas a Liga dos Campeões para disputar, tu simplesmente relaxas e celebras. Eles têm recordes para bater, mas não é a mesma intensidade", frisou.O Liverpool foi campeão no sofá após a derrota do Manchester City no terreno do Chelsea ( 2-1 ). Depois da consagração, os reds ainda não conseguiram vencer, sofrendo uma pesada derrota contra os citizens por 4-0 e não indo além de um empate frente ao Burnley ( 1-1 ).O campeão inglês ainda pode bater o recorde máximo de pontos conseguidos na Premier League, atualmente fixado nos 100, conseguidos pelo Manchester City de Guardiola. Soma 93 pontos e tem a possibilidade de chegar aos 102.