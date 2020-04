Rio Ferdinand recusou o Barcelona em 2008: «Messi, Xavi e Iniesta não eram os mesmos...»

Rio Ferdinand recusou a hipótese de jogar no Barcelona, em 2008. Nem um ano depois, Pep Guardiola e os seus jogadores venceram tudo o que havia para vencer. "Estive perto, houve uma conversa com o meu empresário e o Barcelona fez o contacto. Falei com o Rijkaard e ele fez-me ver as suas intenções. Foi depois de um jogo em Camp Nou que empatámos 0-0 [meias-finais da Liga dos Campeões que o Man. United acabaria por vencer]", contou o antigo central, em entrevista à BT Sports.





O inglês considerou que não fazia sentido deixar uma equipa que tinha vencido a Liga dos Campeões. "Batemos o Barcelona e fomos campeões da Europa. Por que razão iria trocar o campeão da Europa por uma equipa que estava em fase de transição?, questionou Rio, para quem Messi, Xavi e Iniesta "não eram os jogadores que foram anos depois".O ex-futebolista, hoje com 41 anos, viria a perder a final na Liga dos Campeões da época seguinte, precisamente frente ao... Barcelona.