Riquelme diz que não jogaria no futebol atual e atira: «O culpado é o Busquets!»

Visto por muitos como um dos melhores 10 da história do futebol mundial, Juan Román Riquelme marcou uma era no futebol argentino, na mesma altura em que, do outro lado da capital, era Pablo Aimar quem brilhava, mas a mudança no futebol leva-o a achar que, se jogasse na era atual, provavelmente não teria nem de perto o mesmo protagonismo. Em entrevista ao programa ESPN Equipo F, da ESPN Argentina, o antigo médio ofensivo, que agora é vicepresidente do Boca Juniors, olhou ao jogo atual e disse até que não se sente feliz ao vê-lo."Não estou muito feliz com o futebol moderno, porque acho que atualmente não poderia jogar com a bola. Não sei onde jogaria nesses 4-3-3, não sei em qual posição jogaria, mas tive sorte de ter nascido 15 ou 20 anos antes, numa altura em que os '10' ainda brincavam por aí", declarou o antigo craque argentino, que é até capaz de encontrar um responsável pela mudança de paradigma no futebol atual."Não sei onde jogaria no 4-3-3, não poderia jogar como extremo pela direita. Mas é uma forma de dizer, acho que o futebol mudou muito. Creio que há pessoas que fazem o jogo ser bonito e, por outro lado, trouxeram um problema. Acho que Busquets trouxe um problema. Antes o 5 estava lá para marcar, para fazer o trabalho duro, levar a bola rápido para o 10... Agora não, agora parece que o 5 tem de tocar mais vezes na bola do que o 10. Já não importa nem se analisa se marca, se entra entre os defesas. Antes do 5 ajudava um pouquinho mais. Agora parece que o 5 tem que jogar bem. E repito mais uma vez: o culpado é o Busquets, o que é algo único. Não haverá outro Busquets ou serão necessários 20 anos até que outro seja lançado novamente", explicou o lendário antigo jogador.