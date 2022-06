Riquelme e a renovação de Salvio: «Estamos a oferecer-lhe o máximo que podemos»

Toto Salvio está a poucos dias de finalizar o seu contrato com o Boca Juniors e, por agora, não há entendimento para a renovação. Nos últimos dias falou-se de que o ex-Benfica teria considerado a oferta apresentada como insuficiente, chegando mesmo a dizer a pessoas próximas que quer ficar, mas "grátis... não". Ora, hoje Juan Román Riquelme, vicepresidente do clube, reagiu a tudo isso e apelou ao coração do extremo para o convencer a ficar."Falei com o Conselho de Futebol e fizeram-lhe uma oferta muito importante para que continue. É óbvio que o clube confia nele. É parte do jogo. O esforço do clube é gigante, mas quem manda é o jogador. O Boca quer contar com o Salvio por muito mais tempo, oxalá seja assim. Gosto muito da mãe dele, abraça-me em todos os jogos. Se o filho dela decidir jogar noutro lado, ela vai ser sempre convidada. Não gosto de falar de dinheiro, mas o esforço é muito grande. A oferta é em dólares", frisou o dirigente, apontando a um aspeto que causava alguma discórdia, em face da desvalorização do peso argentino."Estamos a oferecer-lhe o máximo que podemos pagar e agora esperamos que se reuna com o empresário e cheguem a um acordo. Confiamos muito nele, vem de uma lesão muito grave. Vejam por onde quiserem, o Boca quer o Salvio. E oxalá que a mãe dele possa continuar a desfrutar do seu filho a jogar no nosso estádio por mais um ano", acrescentou, ao programa Líbero, da TyC Sports.