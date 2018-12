Riquelme: «River-Boca vai ser o particular mais caro da história»

O facto de a segunda mão da final da Taça Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors, se realizar em Madrid, no Santiago Bernabéu, está a gerar muita polémica. Juan Riquelme, antigo internacional argentino e ex-jogador do Boca, acredita que este jogo será "o particular mais caro da história"."O Superclássico, em algum momento, tem de ser jogado novamente na Argentina. O que vamos fazer para jogar o próximo Boca-River? Vamos ter de jogar noutro país? Por mais que queira que o Boca vença, acho que a final devia ser jogada no nosso país. Tiraram-nos a final. Vai ser o particular mais caro da história", disse Riquelme à rádio 'La Red'.Ainda assim, Riquelme condena os incidentes que levaram à decisão da CONMEBOL."Não quero que os meus filhos se acostumem a estas coisas que acontecem aqui. Fiquei empolgado com o facto do Boca poder ser campeão no campo do River e que eles respeitassem se tivéssemos vencido", disse.