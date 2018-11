Rivaldo confessa-se: «Ouvia uma voz que me dizia que ia morrer num acidente»

Hoje em dia, sabe-se que Rivaldo é um fiel crente, mas o que não se sabia é que nem sempre foi assim. O antigo internacional brasileiro falou ao 'Clarín' para explicar como mudou de opinião em relação à religião."Eu não era crente. Mas em 2004 aconteceu-me algo impressionante. Tinha saído do Cruzeiro e estava sem jogar. Nesse tempo comecei a ouvir uma voz que me dizia que eu ia morrer num acidente de trânsito. Escutava-a a cada altura e era muito clara. Depois, outra voz dizia-me que, se eu acreditasse em Deus, não iria morrer", começou por dizer.Curiosamente, Rivaldo não se assustou numa fase inicial, dizendo que sentia a necessidade de conduzir continuamente."O mais estranho é que me dava muita vontade de conduzir. Arranjava qualquer desculpa para sair com o carro. Dizia à minha mulher 'Vamos para Curitiba passear' e ela não sabia bem para quê", disse, antes de revelar a fase em que tudo mudou."Um dia já não podia mais. Fui sozinho a Mogi Mirim (um município de São Paulo). E durante essa viagem escutava a voz, cada vez mais forte. Tinha a sensação de que nesse dia ia acontecer algo. E lembrei-me de alguns conhecidos que morreram em acidentes de trânsito. O meu próprio pai morreu num acidente. Voltei com muito medo, passava longe dos camiões. Quando cheguei a minha casa, saí do elevador e desatei a chorar como uma criança. Nesse dia decidi entregar a minha vida a Deus. E nunca mais ouvi essas vozes", contou.