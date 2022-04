Rivalidades 'esquecidas' na Ucrânia: médio do Shakhtar mantém forma com Dínamo Kiev

Rivais históricos desde sempre, Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev deram esta semana mais uma prova de que o desporto pode e deve ser uma forma de união, quando o emblema da capital acedeu ao pedido de Taras Stepanenko, médio dos de Donetsk, para manter a forma no estágio que a equipa faz na Roménia."O nosso clube não distingue os seus dos outros jogadores, especialmente agora, neste período difícil de guerra no nosso país. Os interesses da seleção nacional foram sempre de grande interesse para o nosso clube, daí o Dínamo ter aceite com toda a satisfação o Taras na nossa concentração para ajudá-lo a manter a forma", escreveu o Dínamo no Facebook, numa publicação na qual anexou uma foto de Stepanenko ao lado de Oleksandr Tymchyk e Volodymyr Shepelyev.Na sua página de Facebook, também o Shakhtar deu conta da situação e partilhou declarações do próprio Stepanenko. "Estava a treinar na Roménia com a equipa do Voluntari. Por pedido meu, o Mircea Lucescu (treinador do Dínamo) falou com o Florin Cernat, o novo diretor desportivo, presidente e treinador para me permitir trabalhar com eles. Agradeço-lhes por isso. Fui bem recebido, ajudaram-me e apoiaram-me de todas as formas. O Voluntari teve um jogo importante no fim de semana e nesta ocasião o treinador deu folga à equipa no fim de semana. E como voltei a treinar recentemente, precisava de continuar a ganhar forma, pois o Shakhtar vai em breve para a Turquia disputar jogos solidário", explicou."Assim que o treinador do Voluntari deu folga à equipa, perguntei logo ao Mircea se podia treinar do Dínamo, pois não queria ficar três dias parados. O Lucescu aceitou e nestes dias tenho treinado com eles até voltar ao Voluntari. Tenho a certeza que se a situação fosse ao contrário e se um jogador do Dínamo precisasse de manter a forma, o Shakhtar iria também dar todas as condições e ajudá-lo", declarou o médio, que é uma das peças principais da seleção ucraniana que ainda está na luta pelo apuramento para o Mundial'2022.