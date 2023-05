River Plate bate Boca Juniors em jogo com sete expulsões

Com o capitão e antigo benfiquista Enzo Pérez entre os titulares e com escândalo no final, River Plate venceu o Boca Juniors, por 1-0, no clássico argentino e mantém a liderança do campeonato argentino. O único golo do encontro foi marcado por Miguel Borja na conversão de um penálti, aos 90'+3, após falta sobre Pablo Solari. Nas comemorações do golo, houve provocações a Sergio Romero e a confusão instalou-se.





O jogo este parado durante vários minutos e tudo isto culminou nas expulsões de três jogadores do Boca (Merentiel, Fernandez e Valentini) e três do River Plate (Agustin Palavecino que estava em campo e Elias Goméz e Ezequiel Centurión no banco).