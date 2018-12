River Plate-Boca Juniors, em direto

- Depois do sucedido, o Boca ainda tentou vencer na secretaria, apelando ao TAS, mas este organismo não acedeu às pretensões do clube xeneize, que assim se vê obrigado a entrar em campo para defrontar o seu arquirrival, tendo como missão 'anular' o empate a dois golos que traz da primeira mão.

- Conhecidos pela sua rivalidade histórica, River Plate e Boca Juniors foram notícia nas últimas semanas pelas piores razões, num filme que começou há duas semanas, aquando do ataque de ultras dos millonarios ao autocarro do Boca. A situação levou ao adiamento do encontro numa primeira instância e, depois, à relocalização para Madrid, por determinação da Conmebol, que não permitiu a realização do jogo em solo argentino.- Chegou o grande dia. Com duas semanas de atraso em relação ao inicialmente previsto, e depois de uma autêntica novela, River Plate e Boca Juniors vão discutir este domingo o título de campeão sul-americano de clubes, numa partida bastante especial. Especial pela rivalidade entre ambas as equipas, mas também especial por ser disputada bem longe de Buenos Aires, na cidade espanhola de Madrid.