River Plate, com Enzo Pérez a guarda-redes, vence Santa Fé (2-1)

Sem suplentes e, principalmente, sem guarda-redes. Foi assim, só com 11 jogadores disponíveis devido a um surto de Covid-19 que afetou o plantel, e com o médio Enzo Pérez na baliza, que o River Plate entrou em campo no jogo da Taça Libertadores contra o Santa Fé. E, mesmo assim, ganhou 2-1.





Os Millonarios terão disputado um dos jogos mais complicados da história do clube. Marcelo Gallardo só contava com 11 jogadores e, na verdade, apenas 10 estavam a 100 por cento. Quem não estava operacional, devido a uma distensão muscular na perna direita, era Enzo Pérez, antigo jogador do Benfica.Recorde-se que, por ter 20 jogadores de baixa devido à Covid-19, entre eles os quatro guarda-redes do plantel, o River Plate pediu à CONMEBOL para inscrever dois jovens guardiões mas o pedido foi rejeitado. A justificação: em 50 vagas para jogadores na Libertadores, o clube inscreveu 'apenas' 32.Perante esse cenário, o próprio internacional argentino aceitou sacrificar-se pela equipa, apesar de não ter qualquer experiência de jogar na baliza. Trabalhou nos últimos dias às ordens do treinador de guarda-redes do River, numa espécie de curso rápido para ficar apto para o posto.A equipa argentina entrou no jogo a grande velocidade e marcou dois golos em seis minutos, primeiro por Angileri (3'), depois por Julián Álvarez. A partir desse momento, o objetivo passou a ser bem claro: não deixar os colombianos rematarem à baliza do guarda-redes improvisado.A verdade é que os Millonarios não fizeram qualquer cerimónia, cada bola difícil na zona da área era para chutar para longe. Assim o fizeram com um sucesso quase absoluto, falhando apenas no golo de Kelvin Osorio, aos 73'.Os visitantes tiveram muito mais bola, terminaram o jogo com 70 por cento de posse, mas isso não lhes serviu de nada. Remataram 22 vezes mas apenas cinco desses foram na direção da baliza, um entrou e os outros quatro Enzo Pérez defendeu, com maior ou menor dificuldade.Com esta vitória, o River Plate saltou para o comando do Grupo D, com 9 pontos, contra 8 do Fluminense e 6 do Junior Barranquilha. O Santa Fe é último, com apenas 2 pontos, e tornou-se (muito provavelmente) na primeira equipa a ser eliminada por outra que jogou 90 minutos com um médio na baliza.