River Plate de luto por Amadeo Carrizo

Amadeo Carrizo faleceu esta sexta-feira, aos 93 anos, informou o River Plate. O guardião foi uma das grandes estrelas do emblema de Buenos Aires. Era presidente honorário do River Plate e do futebol argentino. "Tarzan", como era conhecido pelo modo como defendia, era também destacado pela forma como jogava com os pés. Recordista de jogos pelo River, fez 552 jogos pelo emblema pelo qual se estreou em 1945.





Nascido a 12 de junho de 1926, o Senado argentino decretou a data do seu nascimento como o "Dia Nacional do Guarda-Redes".