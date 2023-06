River Plate derrota Fluminense e mantém ambições na Libertadores

O River Plate bateu Fluminense, por 2-0, e 'ganhou vida' na Taça Libertadores, pois os 'millonarios' precisavam de vencer para não serem eliminados antecipadamente da competição. Os golos foram marcados por Lucas Beltrán e Esequiel Barco.Com um estádio Monumental lotado, com cerca de 86 mil pessoas, devido à inauguração da última linha de bancadas baixas, a equipa da casa chegou condicionada a este jogo, com a obrigação de vencer para não ser eliminada antecipadamente.O River esteve muito perto de marcar aos 35 minutos, com um grande remate do Esequiel Barco, e aos 36, com um cabeceamento de Lucas Beltrán. O Fluminense, jogando decididamente em contra-ataque, respondeu aos 38 com um remate de Ganso e aos 39 com outra oportunidade perdida por Jhon Arias. De todos modos, o River estava melhor no jogo e teve mais uma hipótese clara, por Beltrán, que o Fluminense salvou 'in extremis'.Três minutos depois do intervalo, Lucas Beltrán marcou o merecido golo para o River Plate numa boa jogada de Pablo Solari. O estádio 'explodiu' e o mesmo voltou a acontecer no minuto final, com o golo de Esequiel Barco, de penálti, fixando o 2-0 final.