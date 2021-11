River Plate é campeão argentino sete anos depois

Sete anos depois o River Plate volta a conquistar o título de campeão nacional da Argentina. Na útima madrugada, em duelo da 22.ª jornada, os Millonarios, do médio ex-Benfica Enzo Pérez, golearam (4-0) em casa o Racing Club e fizeram a festa em pleno relvado do Monumental de Núñez, em Buenos Aires.Trata-se do primeiro campeonato argentino conquistado por Marcelo Gallardo, que orienta o River Plate desde 2014. O treinador argentino já havia alcançado 3 Taças e 2 Supertaças argentinas, além de dois títulos da Libertadores (20015 e 2018) e uma Taça Sul-Americana (2014).Refira-se que o River Plate consegue sagrar-se campeão a três jornadas do fim. A atual versão do campeonato argentino engloba 26 equipas e disputa-se a uma só volta.