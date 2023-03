River Plate: Enzo Pérez revela onde vai terminar a carreira após ovação

Enzo Pérez, antigo médio do Benfica, reafirmou que pretende terminar a carreira no Deportivo Maipú por questões "pessoais e familiares". O argentino, de 37 anos, foi ovacionado pelos adeptos do River Plate, em pleno Monumental, no jogo com o Godoy Cruz, mas no final fez questão de clarificar o seu futuro profissional."A minha despedida não vai ser com esta camisola, como já tinha dito há dez anos. Continuo a desfrutar e a aprender, mas vou retirar-me em Maipú por um desejo pessoal e familiar. De qualquer forma, ainda tenho muito tempo para continuar a desfrurar com esta camisola", afirmou, em conferência de imprensa, Enzo Pérez, cujo contrato com os milinários termina no final deste ano.Fundado em 1927, o Deportivo está localizado na cidade de Maipú, província argenyona de Mendoza, onde o internacional argentino nasceu a 22 de fevereiro de 1986.Para já, Enzo está concentrado no River Plate. "É difícil explicar o que se sente quando somos ovacionados daquela maneira. Passam-me mil coisas pela cabeça. Fico com pele de galinha e minha família deve ter ficado emocionada em casa. O carinho dos adeptos é sempre especial para mim e estarei sempre agradecido", sublinhou.No River Plate desde 2017, Enzo Pérez foi uma das figuras do meio-campo das águias sob o comando de Jorge Jesus. Pelo Benfica, conquistou dois campeonatos, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Disputou uma final da Liga Europa, realizou 117 jogos e marcou dez golos.