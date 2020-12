River Plate marca encontro com Palmeiras nas meias-finais da Taça Libertadores

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, vai defrontar o River Plate nas meias-finais da Taça Libertadores, depois de a equipa argentina ter confirmado o apuramento com uma goleada por 6-2 no Uruguai, no estádio do Nacional.

Em Montevideu, a expulsão do guarda-redes uruguaio Rochet, aos 18 minutos, abriu caminho na quinta-feira ao volumoso triunfo do River Plate, materializado com golos de Carrascal (28), De La Cruz (45), Zuculini (50) e um 'hat-trick' de Borre (67, 73 e 80), tendo Cougo (45+1) e Rodriguez (54) reduzido para o Nacional.

A equipa argentina, que já tinha vencido em casa por 2-0, na primeira mão dos quartos de final, vai defrontar nas 'meias' o Palmeiras, vencedor da eliminatória frente aos paraguaios do Libertad (1-1 em Assunção e 3-0 em São Paulo).

O River Plate, detentor de quatro títulos (1986, 1996, 2015 e 2018), atingiu a final da mais importante prova de clubes sul-americana no ano passado, na qual foi derrotado por 2-1 pelos brasileiros do Flamengo, que na altura eram orientados pelo treinador português Jorge Jesus.

O Palmeiras conquistou pela única vez a Taça Libertadores em 1999, sob o comando técnico de Luiz Felipe Scolari, que entre 2003 e 2008 assumiu as funções de selecionador português.