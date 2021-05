River Plate oferece pedaços da pista de atletismo do estádio aos adeptos

O River Plate celebra esta terça-feira o 120.º aniversário e, para assinalar a efeméride, o emblema de Buenos Aires decidiu homenagear os adeptos de uma forma bem original.





No ano passado, aproveitando a paragem do futebol devido à pandemia, o River Plate procedeu a uma profunda remodelação do estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti (conhecido como Monumental de Núñez) e uma das grandes transformações foi a remoção da pista de atletismo que rodeava o relvado. E agora os dirigentes do Millonarios quiseram brindar os adeptos oferecendo-lhes pequenos fragmentos dessa mesma estrutura."Depois de tantos campeonatos, taças, voltas olímpicas e memórias indeléveis, acreditamos que tudo o que é sagrado merece um lugar especial, e que lugar melhor do que a casa dos adeptos. A ideia é dar um pedaço da história para aqueles que sempre estiveram lá. Um pouco daquela glória e grandeza que todos nós recebemos", refere o presidente do River, Rodolfo D'Onofrio, em nota divulgada no site oficial do clube.Os adeptos podem solicitar a recordação através da aplicação móvel do clube e levantá-la presencialmente no estádio, ou pedir uma entrega ao domícílio, esta com custos de envio. A loja oficial do clube tem também disponíveis duas opções para colecionadores, uma com pedaços da pista de atletismo (cerca de 37 euros) e outra com terra (25 euros).