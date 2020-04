River Plate pediu a Quintero para não dar guarida a jogador acusado de violência doméstica

Juan Quintero quis ser um bom amigo e decidiu acolher em sua casa o compatriota Sebastián Villa na sequência do escândalo devido a alegada violência doméstica, mas a ideia não parece ter sido bem recebida no seio do River Plate. De tal forma que, segundo o 'Olé', a direção do emblema millonario, tal como o próprio treinador Marcelo Gallardo, solicitou ao colombiano ex-FC Porto para aconselhar Villa a procurar um novo sítio para ficar neste período.





¡JUGADORES VIOLENTOS EN BOCA NO!



Desde Feminismo Xeneize estamos muy afectadas por la situación con respecto al descargo en las redes de Daniela Cortés hacia Sebastián Villa jugador del plantel de primera división. pic.twitter.com/YYuoWsowET — Feminismo Xeneize (@femixeneize) April 28, 2020

Para lá desta situação imposta pelo aconselhamento do River Plate, Villa vê-se também obrigado a encontrar uma habitação que fique a mais de quilómetro e meio da casa da sua agora ex-companheira, já que foi essa a determinação judicial após o pedido de uma ordem de restrição.No meio de toda esta situação, a verdade é que Villa está a ser cada vez mais constestado na Argentina, surgindo mesmo agora um movimento feminino no seio do próprio Boca Juniors a condená-lo. "Jogadores violentos no Boca, não! Desde o grupo Feminismo Xeneize estamos muito afetadas pela situação relativa à Daniela Cortés e ao Sebastián Villa, jogador do plantel principal", podia ler-se num 'tweet' partilhado nas últimas horas.