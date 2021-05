River Plate sem guarda-redes para a Libertadores: são já 20 os atletas infetados com Covid-19

Mais cinco futebolistas do River Plate estão infetados com Covid-19, elevando o total para 20 casos dentro do plantel, informou ontem o clube argentino. O impacto é tão elevado que o River Plate não tem nenhum dos seus quatro guarda-redes apto para o jogo da madrugada de quinta-feira da Taça Libertadores, em casa, contra os colombianos do Santa Fé.

O River Plate indicou em comunicado que Lucas Beltrán, Flabian Londono Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio e Alex Vigo foram os últimos jogadores a testarem positivo.

Os outros 15 casos tinham sido revelados no sábado, antes do clássico contra o Boca Juniors nos quartos-de-final da taça da liga argentina, encontro que o rival venceu nos penáltis, após o empate (1-1) no tempo regulamentar.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) permite que os clubes tenham plantéis de 50 jogadores. O River Plate tem agora 32 jogadores disponíveis, incluindo vários jogadores de equipas de formação. Os meios de comunicação argentinos noticiaram que o clube vai pedir à CONMEBOL para adiar o jogo.

O River Plate está em segundo lugar no Grupo D da Copa Libertadores, com seis pontos em quatro jogos, dois atrás do líder Fluminense (Brasil). Os clubes colombianos Junior de Barranquilla e Santa Fé estão com três e dois pontos, respetivamente.