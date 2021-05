River Plate terá de usar jogador de campo à baliza: defesa de 1,70m é o principal candidato

A CONMEBOL rejeitou esta terça-feira o pedido do River Plate para inscrever dois guarda-redes dos escalões de formação na lista da Taça Libertadores, face aos 20 casos positivos de Covid-19 que afetam o plantel orientado por Marcelo Gallardo - quatro dos quais são guarda-redes.





A decisão não está oficializada, mas segundo a imprensa argentina, o organismo que tutela o futebol sul-americano decidiu não abrir precedentes - cada equipa pode inscrever 50 jogadores na Libertadores e o River não preencheu todas as vagas antes do arranque da fase de grupos - e por isso a equipa argentina vê-se obrigada a usar um jogador de campo na baliza na receção ao Independiente Santa Fé, em duelo da 5.ª jornada do Grupo D, agendado para a madrugada de quinta-feira.De acordo com a imprensa argentina, o médio Jorge Carrascal e os defesas Jonatan Maidana, Tomás Lecanda e Milton Casto são os 'candidatos' à titularidade na baliza dos Millonarios, mas Casco é apontado como a opção mais provável. Isto porque o lateral-esquerdo, que tem 1,70 metros de altura, costuma ir à baliza em algumas peladinhas durante os treinos.O surto de Covid que assola o plantel faz com que Marcelo Gallardo tenha apenas disponíveis 12 'não infetados', mas neste lote há dois lesionados - o ex-Benfica Enzo Pérez e Javier Pinola - que não podem dar contributo à equipa. Contas feitas, o River Plate vai entrar em campo com apenas 10 jogadores... e sem alternativas no banco de suplentes.