River Plate trata relvado do Monumental à distância e por Wi-Fi

Com os campeonatos interrompidos face à pandemia mundial (COVID-19), o River Plate precisou de encontrar uma forma de manter o relvado do Estádio Monumental bem tratado durante a quarentena que os clubes argentinos estão a cumprir.





De acordo com a imprensa argentina, um sistema tecnológico desenvolvido pelo engenheiro agrónomo Pablo Peirano permite aos clubes monitorizarem, à distância e por Wi-fi, o estado do relvado dos seus estádios. O objetivo desta tecnologia é permitir que o terreno de jogo esteja em excelentes condições no momento em que as atividades desportivas recomeçarem.Então e como funciona? Ora bem, tudo começa com um simples download de uma aplicação, que permite ao utilizador executar ações distintas, como regar totalmente o campo, a quantidade de água a utilizar ou até programar os diferentes tempos e circuitos de rega que deseja.