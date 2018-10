River Plate 'vira' Grémio e qualifica-se para a final da Taça Libertadores em jogo de loucos

O River Plate qualificou-se pela sexta vez para a final da Taça Libertadores, ao vencer na terça-feira por 2-1 no reduto do Grêmio, graças a dois golos na ponta final da segunda mão das meias-finais.Depois do desaire caseiro por 1-0, os argentinos estiveram a perder por 1-0 em Porto Alegre, face ao tento de Leo Gomes, aos 36 minutos, mas deram a volta nos últimos minutos, com golos de Santos Borré, aos 82, e Gonzalo 'Pity' Martínez, aos 90+4', de penálti, assinalada com recurso ao VAR.A falta que deu origem ao penálti aconteceu aos 84 minutos, num remate de Ignazio Scocco desviado pelo braço de Bressan. O árbitro uruguaio Andrés Cunha consultou as imagens e assinalou o castigo máximo, mostrando o segundo amarelo ao brasileiro, mas a grande contestação foi adiando a sua marcação.O jogo terminou depois dos 90+14' minutos, com festa dos argentinos e inconformismo dos brasileiros, que se encaminharam para junto do árbitro, imediatamente protegido pela polícia.O River Plate, que venceu a prova em 1986, 1996 e 2015 e foi finalista vencido em 1966 e 1976, espera agora pelo vencedor da segunda meia-final. O Palmeiras, de Scolari, recebe hoje o Boca Juniors, vencedor por 2-0 na Argentina.O Grémio, detentor do título, entrou em vantagem, após a vitória na Argentina, e deu o comando do jogo ao River Plate, que teve quase sempre a bola, mas não conseguiu marcar.Aos 36 minutos, na sequência de um canto marcado na direita e um desvio da defesa do River, Leo Gomes faturou para os brasileiros, com um remate de fora da área que ainda tabelou em Lucas Pratto, traindo o guarda-redes Armani.Na segunda parte, nada mudou, com os brasileiros na expectativa e sempre a espreitar o contra-ataque. Everton esteve isolado na 'cara' de Armani, mas não conseguiu sentenciar.Aos 82 minutos, o River Plate conseguiu, finalmente, chegar ao golo, num cabeceamento certeiro de Santos Borré, à entrada da pequena área, na sequência de um livre marcado por Pity Martínez, entrado ao intervalo.Pouco depois, aconteceu o lance que acabou por decidir o encontro e a eliminatória, com Bressan a ser penalizado por ter o braço separado do corpo, embora o remate de Scocco tenha sido muito perto. Dez minutos volvidos, Martínez marcou.O Grêmio ainda teve mais 10 minutos para marcar o golo do empate, que lhe valeria o apuramento, mas o River Plate segurou a vantagem.