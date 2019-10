River Plate volta a bater Boca Juniors e 'ameaça' nova final da Libertadores

O detentor do título River Plate deu terça-feira um passo importante rumo à final da edição 2019 da Taça dos Libertadores em futebol, ao vencer em casa o rival Boca Juniors por 2-0, na primeira mão das meias-finais.O colombiano Santos Borré, aos sete minutos, de penálti, e Nacho Fernández, aos 70, apontaram os tentos dos milionários, que, no ano passado, tinham batido os xeneizes por 3-1, após prolongamento, na segunda mão da final, em Madrid.Desta vez, o autocarro do Boca Juniors chegou sem problemas ao Monumental de Núñez, onde o River, com sete repetentes do Bernabéu, foi quase sempre superior ao Boca, que só replicou dois jogadores do onze de 9 de dezembro (Andrada e Izquierdoz).Ainda assim, os forasteiros, tiveram as suas oportunidades, a mais clara por Capaldo, que, aos 43 minutos, falhou de forma incrível, depois de grande jogada de Ábila. Num dia infeliz, acabou expulso, por vermelho direto, aos 90+7.O onze de Marcelo Gallardo conseguiu manter o nulo na sua baliza e parte com grande vantagem para o jogo da segunda mão, em 22 de outubro, no La Bombonera, onde, em 2018, empatou a dois no primeiro jogo da final.A formação da casa entrou a dominar e conquistou um penálti logo aos três minutos, numa falta de Más sobre Borré que o arbitro brasileiro Raphael Claus só descortinou depois de consultar as imagens do videoárbitro.Os jogadores do Boca protestaram muito, mas, aos sete minutos, o River adiantou-se mesmo, por Santos Borré, que atirou a meia altura, para o meio da baliza.O golo madrugador dos milionários nada mudou, com os anfitriões a continuarem por cima e os xeneizes a apostarem mais no contra-ataque e a assustarem aos 18 minutos, num remate perigoso de Mac Allister, após roubo de bola.Por seu lado, o River Plate só voltou a criar perigo aos 42 minutos, num remate de Borré detido superiormente por Andrada, para, no minuto seguinte, o Boca perder ocasião enorme, por Capaldo, que atirou para as 'nuvens' brilhante trabalho de Ábila.Até ao intervalo, voltou a ser Andrada a brilhar, em resposta a um livre do uruguaio De La Cruz, aos 45 minutos.Para a segunda metade, o River voltou a entrar melhor e ameaçou o segundo, num centro de Montiel que esbarrou no poste direito, aos 55 minutos, e depois, aos 61, através de um centro de De La Cruz que quase resultou num autogolo.A insistência dos locais acabou por dar frutos aos 70 minutos, por intermédio de Ignacio Fernández, que se antecipou à defesa do Boca, à entrada da pequena área, dando a melhor sequência a um centro da direita de Matías Suárez.O treinador do Boca Juniors, Gustavo Alfaro, que já tinha trocado Soldano por Tevéz (55 minutos), ainda apostou em Salvio (72) e Zarate (77), mas, até final, o terceiro tento do River Plate esteve sempre mais eminente do que o primeiro dos forasteiros.As meias-finais da Taça Libertadores prosseguem hoje, com a receção do Grêmio ao Flamengo, do português Jorge Jesus, num embate da primeira mão marcado para Porto Alegre.