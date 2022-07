River Plate volta às vitórias e substituto de Enzo foi figura

Quatro jogos depois, o River Plate voltou a vencer. E curiosamente foi no primeiro jogo após a viagem de Enzo Fernández para a Europa para reforçar o Benfica. Em partida da Copa da Argentina, os millonarios bateram o Barracas Central por 3-0, numa partida disputada esta madrugada no reduto do conjunto adversário.Outro dado curioso foi que, apesar de Agustín Palavecino ter bisado - com golos aos 66' e 74' -, foi Rodrigo Aliendro, o substituto de Enzo Fernández, a ser escolhido como o melhor em campo. Como prenda, o ex-Colón levou para casa uma figura em miniatura da personagem Gru, dos Minions.