Robben deixa reforma para voltar a ajudar o clube do coração

Aos 36 anos, e uma época depois de ter anunciado a sua retirada do futebol, o holandês Arjen Robben decidiu voltar atrás e dar conta da sua decisão de voltar a atuar a nível profissional. Vai fazê-lo no Groningen, o seu clube de formação, num regresso que segundo o próprio se deve à necessidade de ajudar o emblema holandês num período de crise.





"O clube precisa de qualquer ajuda durante esse período para superar a crise do coronavírus. Participei em várias ações e também pensei sobre o que mais poderia fazer pelo nosso Groningen. Nas últimas semanas tive muitas reuniões com pessoas do clube e ouvi os adeptos dizerem muito 'Robben, siga o seu coração!'. Aí começou a rodar na minha cabeça um retorno como jogador e agora é essa a minha missão. Estou a trabalhar num regresso como jogador de futebol. No Groningen. Ainda não sei se vai funcionar, mas o que sei é que isso vai ter o meu compromisso e motivação", assegurou o holandês.Robben, refira-se, atuou no Groningen entre 1996 e 2002, antes de se mudar para o PSV com 18 anos. Dos de Eindhoven saltou para o Chelsea de José Mourinho, rumou em 2007 ao Real Madrid e dois anos depois ao Bayern Munique, onde atuaria entre 2009 e 2019.