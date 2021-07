Robben despede-se (de vez) do futebol: «Uma escolha muito difícil»

À segunda... é de vez. Arjen Robben colocou, esta quarta-feira, um ponto final definitivo na carreira aos 37 anos.





Beste voetbalvrienden,



Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun!



Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021

Após ter anunciado a retirada pela primeira vez, em 2018, o extremo holandês regressou na época passada para jogar no Groningen mas devido a algumas lesões, que também lhe marcaram toda a carreira, realizou apenas 7 jogos pelo clube do coração, onde se formou e iniciou um percurso de mais de 20 anos com passagens por PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern Munique e inúmeros títulos, com destaque para três Ligas dos Campeões e uma Supertaça Europeia."Caros amigos, decidi encerrar a minha carreira no futebol. Uma escolha muito difícil. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio emocionante!", escreveu Robben, nas redes sociais.