Robben voltou aos relvados, fez dois jogos e já está a pensar retirar-se novamente

Quando no início da temporada anunciou a sua decisão de voltar aos relvados, Arjen Robben deixou os seus fãs entusiasmados, tal como os do Groningen, a equipa que o acolheu. Contudo, a aventura não está a correr da melhor forma, o extremo esquerdo não consegue atingir a sua melhor forma e até assume que poderá tomar em breve a decisão de voltar à reforma. Agora de vez.





"Estou a fazer tudo o que posso. Mas se não tens o resultado que esperas, podes aceitar, mas é muito difícil. Como tem sido? De momento é uma questão que não queria responder... Não tem corrido bem, é desapontante. Não consigo dizer nada mais do que isso. Ainda tenho problemas com ambos os gémeos. Um deles melhorou em certo momento, mas depois comecei a ter dores no outro. De momento é muito difícil. Temos de ver se as coisas melhoram de novo", começou por dizer, ao site oficial do Groningen."É uma decisão muito difícil. No início disse 'vou fazer o possível, vou dar o meu máximo, mas não sei se dará certo'. E de momento parece-me que não está a dar. Mas ainda tenhp um atleta de topo dentro de mim. Desistir não está no meu dicionário. É nessa fase que estou agora. Estou a pensar se é realista continuar a tentar, voltar e jogar. Talvez tenha de simplesmente dizer 'foi fantástico, é uma pena, mas pelo menos fiz tudo o que podia'. É esse o caso. Fizemos tudo o que podíamos, demos tudo, não apenas eu, mas também o clube", finalizou o holandês, que até ao momento leva apenas dois jogos e 44 minutos na Eredivisie.