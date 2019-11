Robert Prosinecki deixa comando da seleção da Bósnia-Herzegovina

O ex-futebolista internacional croata Robert Prosinecki deixou esta quarta-feira de ser o selecionador da Bósnia-Herzegovina, após falhar o apuramento direto para o Euro'2020.

"O trabalho com o Robert Prosinecki foi rescindido por mútuo acordo", revelou o vice-presidente da federação, Milorad Sofrenic, ao site bósnio Faktor.

O conjunto dos Balcãs ainda pode atingir o campeonato da Europa na repescagem de março, recebendo a Irlanda do Norte: vencendo, decide o seu futuro, igualmente na condição de anfitrião, ante a Eslováquia ou a República da Irlanda. Safet Susic, de 64 anos, uma das maiores referências do futebol da Bósnia, pode ser o substituto do croata, segundo a imprensa local.

Prosinecki, que, entre outros clubes, jogou pelo FC Barcelona e o Real Madrid, tinha sido nomeado selecionador em 4 de janeiro de 2018. Em 22 desafios no cargo, venceu nove partidas, empatou seis e perdeu sete.

Competindo rumo ao Euro2020 com Itália, Finlândia, Grécia, Alemanha e Liechtenstein, a Bósnia-Herzegovina não passou do quarto lugar. Prosinecki tinha-se demitido como selecionador no início de setembro, após a derrota com a Arménia, mas, dias depois, voltou atrás, ao receber o apoio da federação.

No início da sua campanha, venceu a Liga das Nações B - nova prova da UEFA, conquistada por Portugal - e ascendeu à divisão A, onde estão as 12 melhores da Europa.

Prosinecki foi adjunto da seleção da Croácia entre 2006 e 2010 e selecionador do Azerbaijão entre 2014 e 2016. Treinou igualmente o Estrela Vermelha de Belgrado (2010-2012), clube com o qual conquistou a Taça dos Campeões Europeus enquanto futebolista, em 1991, o único título europeu da história do futebol jugoslavo.