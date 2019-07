Robert Waseige, antigo técnico do Sporting, foi hospitalizado

O antigo treinador do Sporting, Robert Waseige, foi internado na passada quinta-feira por problemas cardíacos, segundo noticiou a publicação belga 'La Dernière Heure', que falou com a família do técnico. "Ele tem problemas cardíacos e andava cansado. Há uns anos recebeu um quádruplo bypass coronário [2001], o que significa que os seus rins já não estão a funcionar apropriadamente. A situação está estável mas vamos ver", frsiou.





Robert Waseige, de 79 anos, foi treinador do Sporting em 1996/97 e selecionador nacional da Bélgica entre 1999 e 2002.