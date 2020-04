Roberto Carlos elege Figo como o adversário mais difícil: «Era muito chato...»

Roberto Carlos considerou esta terça-feira, durante um direto transmitido na conta de Instagram da FIFA que Luís Figo foi o jogador mais difícil que enfrentou ao longo da sua carreira. O antigo canhoto diz mesmo que para ele foi um alívio quando o português se mudou para Madrid para atuar no Real entre 2000 e 2005...





"Jogadores mais difíceis de marcar? Eto'o, Joaquín... mas o mais difícil foi o Figo. E menos mal que veio jogar comigo... Era muito chato! Foi o jogador mais difícil que marquei na minha vida. Era teimoso, insistia... Foi um excelente jogador. Há vários grandes jogadores que enfrentei, mas o Figo foi o mais difícil", elogiou o brasileiro.Roberto Carlos aproveitou também para falar de Neymar e deixou elogios ao seu compatriota. "O Neymar está bem, feliz, a fazer golos, com humildade no PSG, que é onde o quero ver, e no futuro no Mundial pode ser o melhor jogador do Mundo. É um génio e há pessoas que cuidam da sua vida. Desde os 13 até aos 27 que está muito controlado", destacou.Na mesma conversa, o ex-internacional brasileiro recordou a passagem pelo Inter Milão - um clube onde atuou em 1995/96 - e a forma 'relâmpago' como fechou a saída para Madrid. "O problema no Inter Milão é que nos primeiros sete jogos marquei sete golos. Chegaram a pôr-me a avançado em Itália em 1995 e aí sofri imenso. Falei com o Moratti para dizer-lhe que não podia continuar assim, pois em três meses tinha a Copa América. Nesse dia houve uma reunião com o Lorenzo Sanz e em dez minutos rescindi e assinei com o Real Madrid. Naquela época as coisas faziam-se de forma muito rápida", explicou.Roberto Carlos apontou ainda que Scolari, no Mundial'2002, foi o autor da palestra mais motivacional da sua carreira. "Nesse dia mostrou-nos muitas imagens da família e poucas da Alemanha. Não vou esquecer a imagem de ver a família. O Del Bosque e o Camacho também era bons, pois eram curtos. O Luxemburgo explicava bem os movimentos, taticamente foi o melhor".