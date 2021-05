Roberto De Zerbi sucede a Luís Castro no comando do Shakhtar Donetsk

O treinador italiano Roberto De Zerbi, ex-Sassuolo, é o novo técnico do Shakhtar Donetsk, que foi liderado pelo português Luís Castro durante as duas últimas temporadas, anunciou esta terça-feira a formação ucraniana.

De Zerbi, de 41 anos, selou hoje com Rinat Akhmetov, presidente da formação de Leste, o acordo válido para as próximas duas épocas, tornando-se o 34.º técnico da história do Shakthtar Donetsk, conforme especificou o clube no seu 'site' oficial.

Desde 16 de maio, o dia em que o jovem técnico transalpino anunciou a saída do Sassuolo, que a comunicação social italiana apontava De Zerbi como o sucessor de Luís Castro, cuja despedida do leme dos ucranianos tinha sido revelada quatro dias antes.

Luís Castro, de 59 anos, chegou ao clube ucraniano na época 2019/20 e conseguiu conquistar o título para o Shakhtar Donetsk na sua temporada de estreia, mas esta época acabou por ficar em segundo, atrás do novo campeão Dínamo Kiev.

Por seu turno, De Zerby, despediu-se da Serie A com o Sassuolo no oitavo posto, com os mesmos pontos da Roma, de Paulo Fonseca, que agarrou a última vaga para as competições europeias.