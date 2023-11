Roberto Firmino relembra tensão entre Mané e Salah no Liverpool: «Eu fazia de bombeiro»

Sadio Mané e Mohamem Salah protagonizaram uma dupla temível no Liverpool durante vários anos e foram mesmo dois dos principais responsáveis pela turma de Jürgen Klopp ter encarrilado no trilho dos títulos, tanto que ajudaram os reds a conquistarem a Champions League em 2019 e a Premier League um ano depois. Ainda assim, é sabido que os dois nunca nutriram muita simpatia um pelo outro e até chegaram a discutir em pleno relvado, num duelo frente ao Burnley. Quem partilhou o ataque com os dois jogadores africanos foi Roberto Firmino, que descreveu alguns pormenores desta tensa relação na sua autobiografia "Si Señor - My Liverpool Years" (Sim, Senhor – Os Meus Anos de Liverpool), que foi para as bancas esta quinta-feira."Eu conhecia-os muito bem, talvez melhor que qualquer um. Estava ali no meio deles. Vi em primeira mão os olhares, as caretas, a linguagem corporal, a insatisfação quando um estava irritado com o outro. Eu era o elo entre eles no ataque e fazia de bombeiro nesses momentos", pode ler-se nos excertos da obra divulgados pelo ‘The Guardian’, sendo que o avançado brasileiro, agora ao serviço dos sauditas do Al Ahli, faz questão de vincar que nunca escolheu um lado."Nunca tomei partido. É por isso que eles me amam. Eu passa sempre a bola aos dois. Só queria que a equipa ganhasse. Muitos lembram-se do que eu trouxe ao trio de ataque em termos táticos, mas a parte humana talvez tenha sido mais importante do que isso. Falo do meu papel como pacificador, unificador. Se eu não fizesse isso, era uma tempestade entre os dois."