Roberto Mancini: «Ponho o Ibrahimovic ao mesmo nível de Messi e Ronaldo»

Roberto Mancini foi contemporâneo de Zlatan Ibrahimovic no Inter Milão e em Itália venceram tudo a nível interno. O técnico italiano, de 55 anos, defende que o avançado sueco de 38 anos, agora no AC Milan, tem um trajeto ao nível de Messi ou Ronaldo.





"O Zlatan vai ser recordado como um dos maiores avançados de todos os tempos. Ponho-o ao mesmo nível do Messi e Ronaldo. Ele ganhou campeonatos em todos os lados, marcando uma data de golos. Ele está a bom nível também no AC Milan, esta temporada, mas não sei quais são os seus planos para o futuro", reiterou atual selecionador italiano em declarações à Sport Mediaset.Continuando a falar de avançados, Mancini deixou aberta a hipótese de Balotelli regressar à seleção transalpina. "Se apenas pensar em futebol e fizer o que tem de fazer, então as portas abrir-se-ão para ele, como para outros tantos jogadores. O Mario tem qualidade, é algo que apenas depende dele", vincou sobre o atual avançado do Brescia que não veste a camisola de Itália desde setembro de 2018.