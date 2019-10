Roberto Martínez: «Com ou sem peso, Hazard é capaz de fazer a diferença»

Roberto Martínez abordou a atual situação de Hazard e Thibault Courtois no Real Madrid. O selecionador da Bélgica chamou os dois atletas merengues para a paragem das seleções - encontro diante o San Marino e Cazaquistão, para a classificação do Euro'2020 -, e afirmou que mantém a confiança em ambos."[O Hazard] é uma pessoa muito tranquila. Não é um jogador que procure o sucesso individual. Com ou sem peso, Hazard pode a qualquer momento desequilibrar e fazer a diferença. O talento inato que tem não depende de se tem ou não o peso ideal", afirmou.Relativamente a Courtois, o guarda-redes belga não tem demonstrado o nível desejado pela direção madridista. Recentemente, foi titular no duelo com o Club Brugge para a Liga dos Campeões, mas acabou por ser substituído ao intervalo - altura em que a equipa perdia por 0-2 -, por. Mais tarde, a imprensa espanhola apontou que o guardião tinha, razão essa que o clube merengue prontamente negou.Para o selecionador belga, a situação que importunou Courtois acabou por ser pontual, relembrando que Courtois continua a ser "o melhor guarda-redes do mundo". "Não é certo que tenha problemas de ansiedade. Teve problemas gastrointestinais e deve recuperar um ou dois quilos. É normal, é algo que um vírus estomacal pode levar. É um miúdo que sonha jogar em Madrid desde muito pequeno e agora está para marcar uma era no Real. Estou convencido de que é o melhor guarda-redes do mundo", concluiu.