Roberto Martínez e Shearer comparados aos gémeos Salamanca da série 'Breaking Bad'

Roberto Martínez, selecionador nacional de Portugal, está a ser tema de conversa nas redes sociais e na imprensa britânica depois de ter surgido num programa da Amazon Prime para comentar o jogo entre Luton e Arsenal, que os gunners acabaram por vencer por 4-3. Tal como Alan Shearer, nome grande do Newcastle e do futebol inglês, o treinador espanhol de 50 anos apresentou-se naquele espaço de comentário vestindo um fato cinzento, com uma camisola preta por dentro.A combinação das cores escolhidas por estas duas figuras do mundo do futebol acabou por suscitar comentários nas redes sociais, com vários fãs a compararem esta dupla às personagens fictícias Marco e Leonel Salamanca, irmãos gémeos que aparecem com maior frequência na terceira temporada da série de sucesso internacional 'Breaking Bad' e que, por sinal, surgiam em cena quase sempre... com um fato cinzento.