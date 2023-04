Roberto Martínez, Mourinho e Figo no Conselho de Peritos da UEFA: todos os nomes

O selecionador nacional, Roberto Martinez, integra o Conselho de Peritos da UEFA, órgão de aconselhamento técnico constituído por antigas estrelas do futebol e técnicos de elite, que conta ainda com os portugueses José Mourinho e Luís Figo.O Conselho de Peritos da UEFA reúne pela primeira vez na segunda-feira, na Casa Europeia do Futebol, em Nyon (Suíça), depois de a sua composição ter sido aprovada no recente congresso da UEFA, realizado em Lisboa.Segundo a UEFA, o órgão foi desenhado para oferecer, a todos os assuntos relacionados com futebol, uma voz independente, experiente e especialista, nomeadamente as leis de jogo, arbitragem, calendários competitivos, desenvolvimento do futebol de formação ou o bem-estar dos jogadores. A reunião, realizada uma vez por ano, vai debruçar-se sobre assuntos como a linha de intervenção da UEFA, videoárbitro, mão na bola e comportamento dos jogadores, competições e assuntos de saúde relacionados com futebol.O Conselho de Peritos da UEFA, cuja constituição foi determinada pelos feitos desportivos atingidos em clubes ou seleções, reputação e experiência acumulada, é presidido por Zvonimir Boban, diretor técnico, chefe de divisão de futebol da UEFA e antiga estrela do Milan. "A UEFA está muito satisfeita por ver que aqueles que, durante décadas, escreveram a história do futebol com o seu talento e filosofia" juntaram-se de novo em volta este objetivo comum - proteger futebol e os seus valores essenciais. Como sempre dissemos: o futebol primeiro!", afirmou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.Roberto Martínez, EspanhaJosé Mourinho, PortugalLuís Figo, PortugalCarlo Ancelotti, ItáliaZinedine Zidane, FrançaPaolo Maldini, ItáliaFabio Capello, ItáliaJavier Zanetti, ArgentinaPhilipp Lahm, AlemanhaRonald Koeman, Países BaixosGareth Southgate, InglaterraRio Ferdinand, InglaterraMichael Laudrup, DinamarcaRafael Benitez, EspanhaPredrag Mijatovic, MontenegroJürgen Klinsmann, AlemanhaRudi Völler, AlemanhaPetr Cech, ChéquiaJuan Mata, EspanhaRobbie Keane, Repúblic da IrlandaPatrick Vieira, FrançaHenrik Larsson, SuéciaEric Abidal, FrançaGareth Bale, País de Gales