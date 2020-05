Roberto Martínez prolonga contrato com a seleção belga de futebol até 2022

O treinador espanhol Roberto Martínez, de 46 anos, renovou contrato como selecionador de futebol da Bélgica até 2022, informou a federação daquele país (RBFA).

Martinez é o selecionador da Bélgica desde agosto de 2016, tendo levado a seleção de futebol, líder do ranking mundial da FIFA, ao seu melhor desempenho de sempre num Mundial, com o terceiro lugar no campeonato do mundo na Rússia, em 2018.

Como treinador iniciou a carreira em 2007 nos galeses do Swansea, seguindo-se o Wigan e, depois, o Everton, antes de assumir a seleção belga, em substituição de Marc Wilmots, que tinha levado a equipa aos quartos de final do Euro2016.

O anterior contrato de Roberto Martínez com a Federação belga terminava este ano, a seguir ao Europeu, que foi, entretanto, adiado para 2021, devido à pandemia do novo coronavírus.