Rochester de Bruno Baltazar perto de garantir os playoffs na Major League Soccer Next Pro

Bruno Baltazar está perto de assegurar os playoffs da Major League Soccer Next Pro, dos Estados Unidos, este domingo. O treinador português que orienta o Rochester New York FC venceu no terreno de Toronto, por 1-0, e saltou para o 2º lugar da conferência Este, sendo que os quatro primeiros classificados alcançam a qualificação na fase regular.O golo da vitória da formação do antigo técnico de Estoril, APOEL ou Casa Pia foi apontado por Batiz, aos 17 minutos.O futebolista português Bubacar Djaló foi titular e cumpriu os 90 minutos, no Canadá.O Rochester soma 39 pontos, mais um que Toronto (com menos um jogo) e mais dois que Philadelphia. Ainda a sonhar com um lugar seguem New England, com 33 pontos, Inter Miami com 32 pontos (menos dois jogos) e New York City com 31 pontos (menos um jogo).