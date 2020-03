Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rodolfo Correia no Bahrain: «Decisão do rei de fechar a ponte foi capital» Encerramento da ligação à Arábia Saudita ajudou no combate à propagação do vírus





• Foto: Nuno Abreu