Rodolfo e Nuno Costa juntam-se a Hélio Sousa nas seleções do Bahrain

Os portugueses Rodolfo Correia e Nuno Costa juntaram-se a Hélio Sousa, selecionador principal, no corpo técnico das seleções do Bahrain, anunciou esta sexta-feira a federação do país.

"A Federação de Futebol do Bahrain contratou os portugueses Rodolfo e Nuno Costa para treinar as equipas olímpicas e de juniores", lê-se no Instagram oficial do organismo.

O novo selecionador olímpico, Rodolfo Correia, de 43 anos, jogou em clubes como Estrela da Amadora e FC Porto antes de coadjuvar treinadores como Toni ou, mais recentemente, o holandês Marcel Keizer, no Sporting.

Já Nuno Costa, de 38 anos, vai orientar a seleção juniores, depois de ter comandado a Sanjoanense e sido adjunto do Moreirense.

Hélio Sousa assumiu o comando da seleção principal do Bahrain em junho de 2019, depois da eliminação da seleção portuguesa na fase de grupos do Mundial de sub-20.

Em dezembro, o antigo médio do Vitória de Setúbal levou a seleção baremita à inédita conquista da Taça do Golfo de futebol, ao vencer a seleção da Arábia Saudita por 1-0, na final realizada em Doha.

O campeão do mundo de sub-20 em 1989 trabalhava nas seleções jovens portuguesas desde 2010, tendo conquistado dois campeonatos da Europa, com a equipa de sub-17, em 2016, e a de sub-19, em 2018.