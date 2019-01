Rodri Hernandez registou a maior evolução entre as transferências de verão

Dois portugueses e um ex-Benfica entre os jogadores que mais se valorizaram após transferência



Dois portugueses e um ex-Benfica entre os jogadores que mais se valorizaram após transferência

O médio espanhol Rodri Hernandez é o jogador com maior evolução do valor de mercado entre os que foram transferidos no verão de 2018, numa lista do Observatório do Futebol em que constam João Cancelo e Cristiano Ronaldo.Rodri Hernandez, que foi adquirido ao Villarreal pelo Atlético Madrid no verão passado por 25 milhões de euros (ME), tem atualmente um valor estimado de 70,1 ME, uma evolução de 45,1 ME, segundo o algoritmo elaborado pelo Observatório do Futebol.Na lista dos 20 melhores classificados surgem ainda dois jogadores portugueses, com João Cancelo a ocupar o quinto posto com uma evolução de 37,6 ME, depois de ter sido adquirido ao Valência por 40,4 ME, e Cristiano Ronaldo o 12.º com 22,2 ME de evolução, que se trasnferiu do Real Madrid para a Juventus por 105 ME.O Observatório do Futebol elabora igualmente uma lista com a evolução dos jogadores que estavam livres no verão, sendo esta liderada pelo alemão Emre Can, atualmente na Juventus, com uma evolução de 45,1 ME, idêntica à registada por Rodri Hernandez.