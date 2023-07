Rodrigo Moreno foi oficializado como reforço do Al-Rayyan, que agora é comandado pelo português Leonardo Jardim. O avançado de 32 anos custou 3,5 milhões de euros.O internacional espanhol esteve as últimas três temporadas ao serviço do Leeds, tendo marcado 28 golos nos 97 jogos em que participou. Em junho ganhou a Liga das Nações pela seleção espanhola."Chegou a hora de dizer adeus aos 3 anos maravilhosos em que estive em Leeds. Para mim é muito difícil encontrar as palavras certas para tentar explicar todos os meus sentimentos. Agora é hora de um novo capítulo na minha carreira, mas levarei sempre o Leeds e a cidade de Leeds no meu coração", escreveu Rodrigo na sua página do Instagram.Recorde-se que Rodrigo representou o Benfica entre 2011 e 2014. Com a camisola das águias marcou 45 golos em 120 partidas.