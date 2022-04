Roger Schmidt ambicioso antes de receber o Leicester na Liga Europa

Roger Schmidt confessa-se ambicioso nesta reta final ao leme do PSV (finaliza contrato a 30 de junho e, depois, ruma ao Benfica), que recebe o Leicester após o nulo em Inglaterra. "Vivemos semanas importantes. Queremos conquistar troféus, pelo menos um. Neste momento, estou a trabalhar no meu legado no PSV", anota o técnico alemão, de 55 anos, que não conta com o central Boscagli (não atua mais esta temporada após ter sido operado) e não quer falar do futuro: "Nada há para anunciar. Só quero concentrar-me na minha equipa e no próximo jogo."

O PAOK vai tentar virar o resultado negativo (1-2) trazido de Marselha. "Tudo faremos para manter vivo o sonho", avisa Lucescu, técnico dos gregos. Sampaoli está castigado e vai ser substituído por Desio no banco dos franceses. "O ambiente? Pensamos no que se passa no relvado e não nas bancadas", diz o adjunto.