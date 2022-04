E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

















Refira-se que esta é a 10ª Taça da Holanda conquistada pelo emblema de Eindhoven na respetiva história. O último troféu havia sido arrebatado há já 10 anos, em 2011/12.

O PSV Eindhoven conquistou este domingo a Taça da Holanda ao bater na final o rival Ajax por 2-1 num encontro disputado em Roterdão. Este é o primeiro troféu alcançado por Roger Schmidt, técnico que na próxima temporada vai orientar o Benfica.Gravenberch abriu o ativo aos 23 minutos para a formação de Ten Hag.A reação do conjunto de Schmidt surgiu no segundo tempo, com uma reviravolta em apenas dois minutos. O mexicano Érick Gutierrez - que- marcou aos 48. Dois minutos volvidos, Gakpo selou o resultado final e assegurou a conquista da prova.O português Bruma foi lançado pelo PSV aos 69 minutos.