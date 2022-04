Roger Schmidt e a conquista da Taça da Holanda: «Este é um troféu importante para mim»

O treinador germânico foi efusivo nas hora de festejar, tendo ainda a possibilidade de conquistar o campeonato esta época, numa altura em que figura a dois pontos do líder Ajax. Schmidt relevou a conquista do troféu. "Este é um troféu importante para mim. Também vencemos o Ajax na Supertaça Johan Cruijff e agora vencemo-los novamente. É fantástico. Esta será uma noite longa", frisou.

Roger Schmidt rendeu-se ao desempenho dos seus jogadores depois de confirmada a conquista da Taça da Holanda, o segundo troféu arrebatado pelo técnico alemão ao serviço do PSV Eindhoven depois de também ter vencido a Supertaça ao Ajax, em 2021."Estou muito orgulhoso da minha equipa. Eu amo estes jogadores pelo que eles fizeram hoje. De quinta-feira a domingo não tivemos muito tempo de recuperação... Foi uma grande exibição e uma grande luta. Os meninos acreditaram sempre na vitória", exaltou o futuro treinador do Benfica em declarações à ESPN.Para Schmidt, a superioridade do PSV foi evidente. "Penso que merecíamos vencer. Na minha opinião, isso ficou muito claro. Fomos a melhor equipa nos 90 minutos. No início controlámos e dominámos o jogo. O Ajax marcou do nada e tivemos dificuldades. Após o intervalo, a qualidade, o caráter e a mentalidade apareceram e tivemos chances de golo suficientes para decidir o jogo. Claro que o Ajax teve algumas oportunidades, é lógico, mas penso que fomos sempre a melhor equipa", vincou.