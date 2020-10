Roger Schmidt: «Se um futebolista for para os cuidados intensivos vamos continuar a jogar?»

Os protocolos que têm sido implementados pelas federações nacionais e pela UEFA permitiram que o futebol voltasse em praticamente toda a Europa, mas nem todos concordam com a forma como as coisas têm sido feitas. O técnico alemão Roger Schmidt, por exemplo, deixou este domingo duras críticas, isto na sequência dos vários casos de Covid-19 que foram detetados no 'seu' PSV Eindhoven e também no AZ Alkmaar.





"O que vamos fazer se um futebol tem de ir para o hospital ou se acaba na Unidade de Cuidados Intensivos? Vamos continuar a jogar?", questionou o técnico alemão depois do encontro com o Vitesse, no qual as ausências se fizeram notar - foram oito as baixas devido à Covid-19 -, já que a formação de Eindhoven acabou por perder por 2-1."Estou preocupado com a saúde dos jogadores e das suas famílias. Fazemos tudo o que podemos, obedecemos a todas as regras e mesmo assim houve mais três positivos nos últimos testes. Este vírus é incontrolável", atirou ainda o técnico do PSV, que a meio da semana passada já tinha sentido os efeitos das várias ausências, quando perdeu por 2-1 diante do Granada - nessa partida as baixas foram Eran Zahavi, Jordan Teze, Pablo Rosario, Cody Gakpo e Maxime Delanghe.